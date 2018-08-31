Посмертный сюрприз от Толкина: вышла книга, задуманная еще до "Хоббита" и "Властелина колец"

Редактором книги, как и предыдущих посмертных изданий писателя, стал его сын, 93-летний Кристофер Толкин, сообщает РИА "Новости". "Падение Гондолина" не вполне правильно будет назвать новой книгой, так как ее сюжет уже частично известен по сборнику мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион", изданной также посмертно. Однако, как отмечает "Эхо Москвы" в "Падении Гондолина" множество сцен описаны более подробно.

Толкин начал задумывать сюжет книги во время Первой мировой войны, находясь в госпитале после битвы на Сомме в 1916 году. У него родилась история о прекраснейшем городе на земле, который штурмуют силы зла. Впоследствии автор возвращался к легендам о Гондолине на протяжении многих десятилетий, но так и не завершил произведение.

Кристофер Толкин реконструировал сюжет по черновикам отца, постаравшись разрешить имевшиеся противоречия разных версий повествования. Подобную работу он впервые проделал для посмертной публикации "Сильмариллиона" в 1977 году.

"Падение Гондолина" повествует о Первой эпохе Средиземья, когда эльфы из племени нолдор пытались вернуть Сильмариллы - рукотворные камни, похищенные Черным властелином Морготом. В них была заключена судьба мира. За многие столетия Моргот постепенно уничтожил все эльфийские королевства Средиземья, кроме Гондолина, скрытого за неприступными горами. Толкин в мельчайших подробностях описал осаду, безнадежную оборону и падение города.

В книге есть и любовная линия: дочь правителя Гондолина Тургона - эльфийка Идриль - влюблена в смертного человека Туора, а в нее саму - племянник короля Гондолина Маэглин. Ревность приводит к предательству и в конечном счете к падению королевства. Сам Толкин называл историю Туора и Идриль одной из трех самых главных историй в своих произведениях.

"Падение Гондолина" - 15-е посмертное произведение Джона Толкина, изданное его сыном. В 2017 году вышла "Повесть про Берена и Лютиен", и Кристофер Толкин не исключал, что она может быть последней изданной книгой.