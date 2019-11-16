Тему о возможной отмене концертов первым высказался телепродюсер Леонид Мазор. Затем об этом уже как о свершившемся факте заявил Александр Невзоров.
Зрители насторожились. Но сегодня их опасения развеяли и сам Галкин, и его дирекция. “Вот вам информация из первоисточника: за 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?” — задала риторический вопрос директор Галкина Эльвира Мокробородова.
Сам Максим подтвердил, что пока ничего страшного не происходит: “Как ездил, так и езжу”.
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