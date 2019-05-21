После тяжелой болезни Андрей Губин впервые показался на людях

Телеведущий Андрей Малахов обратился к артисту с просьбой оценить песню Лазарева, тот кратко ответил: "Нормально, песню слышал". Однако он подчеркнул, что послушал ее только после того, как понял, что придет на передачу. С композициями других конкурсантов Губин не знакомился.

Наблюдая за выражением лица, сбивчивыми репликами и резкой жестикуляцией музыканта, многие сделали вывод, что появление на телевидении после столь долгого перерыва для него стало большим стрессом. Люди гадают, что могло стать причиной того, что для программы Малахова он сделал исключение. Некоторые высказали оптимистичное мнение, что состояние его здоровья начинает приходить в норму. По мнению других, напротив, артист вел себя чудаковато и согласился на такое тяжелое для себя испытание только из-за проблем с деньгами.

В конце апреля Губин отметил свой 45-летний юбилей, по словам его друзей, в этот день он не выходил на связь и поздравления не принимал. "Я понимаю, почему Андрей не берет трубку — ему эти фальшивые поздравлялки не нужны", — приводит слова Катерины Любомской из группы "Стрелки" издание "Дни.Ру".

В последнее время музыкант перестал публиковать новые композиции и полностью отказался от выступлений. В редких интервью Губин жаловался на слабое здоровье — в частности, артиста беспокоят проблемы нервной системы. Губин высказывал уверенность, что его недуг недооценили врачи, в связи с чем он вынужден бороться с этой проблемой своими силами.

Еще один друг артиста, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин говорил о том, что пытался помочь товарищу. По словам Разина, у погасшей звезды действительно большие проблемы. Он убежден, что это явление носит психологический характер: "У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, они ничего не нашли". По словам продюсера, с Губиным стало очень тяжело вести нормальную беседу, поскольку тот стал чрезвычайно вспыльчив и раним, все попытки оказать ему поддержку воспринимает неадекватно.

Согласно некоторым источникам из окружения артиста, уйдя со сцены, он был вынужден кардинально изменить образ жизни, сократить расходы и расстаться со своими роскошными автомобилями. В настоящий момент из ценного имущества у музыканта осталась лишь московская квартира. Единственным стабильным источником дохода Губина являются авторские отчисления от его песен, которые, и сегодня востребованы.

Причину столь печального положения некогда популярного музыканта попытался проанализировать промоутер Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде". По мнению Лаврова, больше половины успеха Губина — заслуга его отчима, вице-президента Российской товарно-сырьевой биржи Виктора Губина, который в те годы оказывал ему большую поддержку в становлении карьеры. "В лихие 90-е, чтобы песни и клипы звучали из каждого утюга, артистам приходилось заносить большие суммы на радио и телевидение. Бесплатно крутили только звезд уровня Ротару, Пугачевой, Киркорова. Остальным, в том числе и Губину, приходилось платить", — поведал он.

Лавров также рассказал о своем опыте работы с Губиным, в 90-е годы он делал ему концерты по Уралу. "Можно сказать, что с него началась моя карьера концертного промоутера, — продолжил промоутер. — С Андреем на гастроли всегда летала мама. Милая женщина, переживала за сына. Но сам Губин был странным. Это был пик его популярности, и певец разговаривал свысока, порой отвечал неадекватно и даже агрессивно. Мог за 10 минут до концерта вдруг брякнуть: "Попозже выйду, у меня настроение плохое!" А люди в зале ждали, когда час, когда больше".