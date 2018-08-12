Иосиф Пригожин считает, что Лайма Вайкуле публично объявила о бойкоте Крыма под чьим-то напором. "Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать", – признался он. Впрочем, подсказка может таиться в месте, где певица сделал свое скандальное заявление – на Украине.

"Никто не делает подобных заявлений на территории России. Все это сказано за пределами нашей страны", – цитирует НСН продюсера. Подобный подход, уверен он, не честен по отношению к обществу. "Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами "в страну-агрессора". Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму – бояться!", – заметил Иосиф Пригожин.

"Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие", – подчеркнул он. По мнению Иосифа Пригожина, если артист позволяет себе объявлять бойкот Крыму, то он должен перестать ездить и в другие части России.

"Я считаю, что это неправильно. "Нам, европейцам, запрещено"… Никому не запрещено! Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен – он музыкант", – заявил продюсер.

Отметим, муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский придерживается другого мнения по этому вопросу. "Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет – тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

"Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех", – добавил он.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.

Эффект от слов певицы попытался нивелировать ее директор Алексей Яковлев. "Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

K скандалу, который разгорелся после слов латвийской певицы о Крыме, подключился aктер Станислав Садальский. Он отметил, что не собирается ездить на Украину, пока там обижают русских, а у власти стоит Петр Порошенко.

"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Стас Садальский на своей странице в Instagram. Нашел он способ изящно подколоть и саму Лайму Вайкуле, отметив неприятные тенденции на родине певицы. "Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским", – посетовал актер.

После он сделал комплимент артистке, однако в такой форме, словно больше не собирается с ней общаться. "Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!!", – написал Садальский.

Актер отметил, что кроме его личного выбора нет никаких препятствия для посещения Украины. Дескать, ему звонили из СБУ и подтвердили, что он может спокойно приехать в страну и его там любят. Сам он ответил, мол, не может приехать в страну, где обижают его соотечественников. "При Порошенко не приеду", – на украинском добавил он.