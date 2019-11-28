После отмены трех концертов Ирина Аллегрова подверглась жесткой критике от поклонников

Гонорар Ирины Аллегровой — один из самых высоких среди отечественных знаменитостей. За один концерт 67-летняя звезда получает не менее 30 тысяч долларов. И уже жители далеко не каждого города готовы обеспечить певицу желаемой суммой.
На днях пришлось отменить концерт в Мурманске. Причин этого несколько. Во-первых, раз “шальная императрица” хочет получить свой гонорар, приходится устанавливать соответствующие цены на билеты. А семь тысяч рублей (100 евро) заплатить способен не каждый. Кроме того, в Мурманске билеты на Аллегрову можно было купить только в Интернете. Большинство же поклонников артистки — люди почтенного возраста, которые привыкли приобретать билеты по старинке — в кассе концертного зала.
Результат получился обидным. “В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери. Выступление Аллегровой отменили, но никого не оповестили. Люди были в ужасе. Столько негатива было слышно в адрес Ирины, не передать словами”, — разводят руками огорченные фанаты. При этом они отмечают, что даже если и получится вернуть деньги за билеты, комиссию продавец не вернет точно. “Кидалово”, — заключают они.
Концертный директор Аллегровой Сергей Лавров сетует: “У людей покупательная способность снизилась… Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!”. Повлияет ли этот факт на запросы певицы, пока неизвестно.
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