Накануне Первый канал аннулировал победу Микеллы Абрамовой на детском "Голосе" после обнаружения накруток. Во время нового прямого эфира Нагиев обещает расставить точки над "i". "Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", — пообещал он.
Сам Нагиев никаких документов о расследовании результатов "Голоса. Дети" не видел и оценок им не дает. "Здесь надо подходить аккуратно, чтобы никого не травмировать. Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы. Если все так как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры", — заключил он.
В апреле победительницей "Голоса. Дети" стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовало большинство телезрителей Первого канала. 16 мая стало известно, что во время голосования были использованы схемы массированной рассылки СМС-сообщений, и победа была аннулирована.
После отмены победы дочки Алсу Нагиев анонсировал новый эфир "Голоса"
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