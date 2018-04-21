После больницы Пьеха не смогла выйти из дома

После выписки из больницы певица отправилась в свой загородный дом. Она признается, что чувствует себя сносно, ей хочется немного расслабиться. Также Эдита Станиславовна посетовала, что сегодня ей пришлось быть затворницей: она не смогла выйти из дома, так как на улице плохая погода, а ей опасно простужаться.

Пьеха подтвердила журналистам, что на май у нее назначено 5 концертов. Правда, она не уточнила даты выступлений, так как расписанием занимается ее концертный директор. И с удивлением отметила, почему по этому поводу столько вопросов. "67 лет я выступаю, вам мало? – удивилась Пьеха. – А мне много. Поэтому я радуюсь, что могу отдыхать", – цитирует артистку Пятый канал.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьеху госпитализировали. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.

Навестить заболевшую звезду попросились журналисты федерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросила захватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили просьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку. Процесс передачи фармпрепаратов попал в телевизионный сюжет.

В Сети, мигом поползли сплетни о том, что никто из близких не смог найти пары часов для помощи знаменитой родственнице. Позже Пьехе пришлось публично оправдывать членов семьи. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".