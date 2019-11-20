Как водится в настоящем шоу-бизнесе, все произошло публично. В ходе телепрограммы “На самом деле” Татьяна Гудзева, которая утверждает, что родила от Прохора сына, обвинила Цымбалюк-Романовскую в изменах. Она сообщила, что у нее имеются доказательства.
“Прохор живет со мной около двух недель. Мы с ним не прекращали общаться, но раньше он не мог ко мне приходить. Около месяца назад я узнала, что у Виталины есть другой. Я об этом сказала Прохору и показала фотографии”, — заявила Татьяна, где Виталина уже с другим мужчиной.
В ответ на это бывшая жена Джигарханяна попыталась оправдаться, мол, ей пришлось пойти с другим, потому что Прохор не любит театр. “У меня могут быть фотографии с кем-то, но это мои друзья. Я не изменяю людям, с которыми состою в отношениях”, — отметила пианистка.
Шаляпин ее словам не поверил и заявил, что еще летом заподозрил подругу в неверности. А потом сообщил, что их с Виталиной отношения приостановлены из-за ребенка: “Я настолько шокирован. Это вообще не в стиле Виталины, но она мне ничего не объяснила, просто рассмеялась. Сейчас мы с Виталиной действительно в сложных отношениях. Они у нас зашли в тупик, приостановлены из-за непонятной ситуации с ребенком”.
Позже Цымбалюк-Романовская подтвердила, что они с Прохором действительно поставили отношения на паузу: “Потому что я, как и Прохор, сомневаюсь в том, что Татьяна родила от него. Я согласна сделать паузу, потому что для меня это все очень серьезно. Мне не нравится это постоянное выяснение отношений”.
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