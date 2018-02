Теперь к Нику Кейву и его группе присоединились The Prodigy, Tove Lo, Mura Masa Lauv, Torres и The Barr Brothers.

Группа The Prodigy в особом представлении не нуждается - британские техно-электронщики собирают полные залы с конца 90-х и с тех пор почти ничего не изменилось. The Prodigy станут хэдлайнерами второго дня - они закроют второй день фестиваля 21 июля.

Tove Lo за ее несколько мрачную, хотя и ритмичную музыку называют самой печальной девушкой Швеции. Тем не менее, ее творчество отмечено различными наградами, среди которых и премия за композицию Love Me Like You Do в исполнении Элли Голдинг. Tove Lo является соавтором песни.

Mura Masa - британский музыкант, продюсер, ди-джей, мультиинструменталист, автор-исполнитель в различных стилях электронной музыки.

Американский музыкант Lauv примечателен не только тем, что является одним из наиболее многообещающих современных исполнителей, но и латышскими корнями. Его настоящее имя - Ари Стапранс Лефф, а псевдоним Lauv (от слова lauva - лев) музыкант взял в честь матери латышки.

Torres (Маккензи Скотт) объединяет в своей музыке электропоп, фолк, индастриал и много других стилей, пришедших из 80-90-х годов.

Канадцы The Barr Brothers - представители классического рока с налетом психоделики и постфолка. Для более интересного звучания группа часто использует народные инструменты из разных уголков мира.

Как уже сообщалось, фестиваль Positivus пройдет в этом году в Салацгриве с 20 по 22 июля.