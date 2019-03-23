Как сообщает "СтарХит", ее жениха зовут Александр Путинцев, ему 42 года. "Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!", — похвасталась Беркова.
Александр предлагает Елене вновь уехать из страны, но решения об этом она пока не приняла. "Он и забил тревогу, когда увидел, что мне плохо. Все два дня не отходил от моей кровати, поддерживал. Я искала серьезные отношения и нашла их!", — говорит женщина.
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