В частности, она заявила, что пенис президента США "меньше среднего", но все же "не катастрофически маленький".

"Он знает, что у него необычный пенис. Головка похожа на огромный гриб", — написала она. Кроме того, Дэниэлс сравнила пенис Трампа с героем видеоигр "Марио" человекоподобным грибом Тоадом.

Президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.