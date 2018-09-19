Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) в своей книге "Полное разоблачение" поделилась впечатлениями от секса с президентом США Дональдом Трампом, сообщает MediaIte.
Человекоподобный гриб Тоад
© mymario.ru

В частности, она заявила, что пенис президента США "меньше среднего", но все же "не катастрофически маленький".

"Он знает, что у него необычный пенис. Головка похожа на огромный гриб", — написала она. Кроме того, Дэниэлс сравнила пенис Трампа с героем видеоигр "Марио" человекоподобным грибом Тоадом.

Президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.

Gazeta.ru
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