"Пора носить брюки!": Пугачева напугала сеть новым фото

Артистка показала ноги в шортах, а юная Лиза позировала в яркой желтой юбке.

Соответствующее фото опубликовано в Instagram-аккаунте девочки. "Наконец-то лето вернулось", – подписана яркая фотография.



Поклонники посоветовали Пугачевой носить брюки,хотя большинству из них ее внешний вид все же нравится.

"Хорошее фото, если бы не ноги, уже надо брюки", "Красавицы", "Какие вы милые", "Стиляшки", – отреагировали пользователи.