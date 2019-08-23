"Пора носить брюки!": Пугачева напугала сеть новым фото

Артистка показала ноги в шортах, а юная Лиза позировала в яркой желтой юбке.
Соответствующее фото опубликовано в Instagram-аккаунте девочки. "Наконец-то лето вернулось", – подписана яркая фотография.
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Наконец-то лето вернулось ☀️❤️ #елизаветагалкина #аллапугачева
Поклонники посоветовали Пугачевой носить брюки,хотя большинству из них ее внешний вид все же нравится.
"Хорошее фото, если бы не ноги, уже надо брюки", "Красавицы", "Какие вы милые", "Стиляшки", – отреагировали пользователи.
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