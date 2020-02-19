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В Сети обсуждают попавшие в интернет фото американской певицы Бритни Спирс. Поклонники заметили на ее ноге медицинский ботинок, а также отметили, что она сильно прибавила в весе.
Britney Spears
Britney Spears
© AP / Scanpix

Однако, по мнению некоторых фанатов, оставивших под снимками свои комментарии, полнота звезды может быть связана с приемом лекарств, которые она принимает при лечении травмы ноги.

"Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств", – пишет одна из поклонниц.

Поп диву сфотографировали на улицах калифорнийского Лос-Анджелеса.

В апреле прошлого года сообщалось, что Бритни Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику. После выхода из медучреждения певица ужаснула фанатов своим внешним видом. В поп-звезде едва узнали ту симпатичную озорную девчонку, чьи образы завораживали поклонников по всему миру. На снимке 37-летняя артистка выглядела сильно потрепанной и потолстевшей. Складывалось впечатление, что она пребывает в прострации и плохо соображает, где находится.

MK.ru
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