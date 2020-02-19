Однако, по мнению некоторых фанатов, оставивших под снимками свои комментарии, полнота звезды может быть связана с приемом лекарств, которые она принимает при лечении травмы ноги.
"Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств", – пишет одна из поклонниц.
Поп диву сфотографировали на улицах калифорнийского Лос-Анджелеса.
New Britney candids!! pic.twitter.com/fEFfEYcySF— 🪐 (@Zippyzip16) February 14, 2020
В апреле прошлого года сообщалось, что Бритни Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику. После выхода из медучреждения певица ужаснула фанатов своим внешним видом. В поп-звезде едва узнали ту симпатичную озорную девчонку, чьи образы завораживали поклонников по всему миру. На снимке 37-летняя артистка выглядела сильно потрепанной и потолстевшей. Складывалось впечатление, что она пребывает в прострации и плохо соображает, где находится.
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