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Тенденция на нетрадиционное распределение ролей в семье - кто главный "добытчик" не теряет актуальности. Все больше женщин начинают зарабатывать лучше, чем их спутники, и это уже становится ничуть не постыдной нормой современной жизни. В звездных парах разрыв в доходах супругов может и вовсе быть астрономическим.
Полина Гагарина призналась, что зарабатывает в 140 раз больше мужа
© Itar-Tass / Scanpix

Певица Полина Гагарина сообщила, что за прошлый год заработала около 337 млн рублей. В месяц получается порядка 28 миллионов. Как отметила артистка, доход ее мужа - фотографа Дмитрия Исхакова - куда более скромный. Он зарабатывает за месяц около 200 тысяч рублей.

Гагарина отметила, что такая разница в доходах ничуть не мешает их семейному счастью.

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"Он с этим живет, он это знал", - цитирует певицу сайт KP.RU.

По ее словам, супруги разделили обязанности: так, Дмитрий взял на себя все бытовые расходы, а также заботу о детях. Полина же отвечает в семье за масштабные проекты вроде постройки дома.

Похожая ситуация у Ксении Собчак, которая со всеми своими интернет-проектами, рекламными кампаниями, а теперь еще и работой на центральном телевидении в разы богаче нового мужа режиссера Константина Богомолова. С предыдущим супругом, актером Максимом Виторганом ситуация в финансовом плане была аналогичной.

Юмористка Екатерина Варнава получает за один рекламный проект или стендап-выступление до 2 млн рублей. Ее супруг, востребованный танцор Константин Мякиньков, не может похвастаться таким заработком даже за месяц.

Ольга Бузова долго не могла найти свою любовь после развода с неверным футболистом Дмитрием Тарасовым. Молодая девушка, зарабатывающая по две с половиной сотни миллионов в год, несомненно, многим мужчинам казалась не по зубам. Ее же саму этот момент не смущает: личное счастье теледива обрела с простым не слишком известным в широких кругах видеоблогером.

MK.ru
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