Полина Гагарина назвала 5 продуктов, благодаря которым сбросила 30 кг

Первый продукт - это вода, чистая и без газов. Ее певица употребляет перед каждым приемом пищи. Это помогает притупить чувство голода. Также она употребляет овощной салат, бурый рис и морепродукты. Они в комплексе дают необходимые углеводы, белки и витамины. И пятый продукт – это яблоки, с помощью которых можно устраивать разгрузочные дни.

Сейчас Гагариной 33 года, а в 20 лет она сильно поправилась после того, как родила сына. Поэтому у нее возникла необходимость в диете. По утрам она старается есть каши, при этом все порции у нее небольшие. Из холодильника пришлось убрать все сладкое и калорийное. Также из питания пришлось исключить все жирное, различные колбасы и полуфабрикаты. Гагарина не есть картошку, а овощи предпочитает свежими или приготовленными на пару. В меню у нее присутствуют цельнозерновые злаки и много зелени. Важно, чтобы в рационе было достаточно клетчатки.

Гагарина отмечает, что она также много тренируется – на одной только диете сложно похудеть. Поэтому она проводит некоторое время в тренажерном зале, занимается бегом и йогой.