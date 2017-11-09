Полански обвинили еще в пяти случаях совращения несовершеннолетних девочек

Предполагаемые жертвы Полански утверждают, что случаи приставаний произошли в период с 1969-го по 1976 год, когда им было от 9-ти до 16 лет.

Одна из женщин рассказала, что ее отец, работавший в киноиндустрии, в 1976 году привел ее на ужин с Полански, на котором также присутствовали актер Джек Николсон и актриса Анжелика Хьюстон. По ее словам, режиссер сел рядом с ней за стол, после чего принялся гладить и сжимать ее промежность. «Все это происходило под столом, прямо перед моим отцом», — отметила она. На тот момент ей было 15 лет, инцидент произошел в швейцарской деревне Гштад.

Прокуратура Швейцарии объявила, что не будет заводить уголовное дело на Полански по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней немки, передает USA Today. Правоохранительные органы подчеркнули, что срок, за который можно было начать расследование, уже истек — по словам жертвы, актрисы Ренате Лангер, инцидент произошел в феврале 1972 года.

Лангер, которой сейчас 61 год, обратилась в полицию в октябре 2017-го. Она заявила, что Полански изнасиловал ее у себя дома в Гштаде.

Кинематографиста также обвинила в совращении американская художница Марианна Бернард. По ее словам, это произошло на пляже во время фотосессии, когда ей было 10 лет. В августе 59-летняя женщина, представившаяся именем Робин, объявила, что в 1973 году Полански домогался ее в 16-летнем возрасте. В 2010-м с аналогичными обвинениями выступила британская актриса Шарлотта Льюис, отметившая, что эпизод сексуального насилия произошел в 1982-м в Париже, когда ей было 16 лет.