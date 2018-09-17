Пол Маккартни вперые за 36 лет занял первую строчку Billboard

Благодаря своему новом альбому "Egypt Station" Пол Маккартни смог впервые за 36 лет оказаться на первой строчке топ-200 издания Billboard. По словам представителей издания, в начале сентября эта пластинка стала самой популярной в Америке.
Paulas McCartney
© Reuters

Последний раз Маккартни оказывался на вершине чарта Billboard в 1982 году, вскоре после выпуска своего четвертого сольника "Tug of War". Пластинка продержалась на первом месте три недели.

Нынешний перерыв Маккартни в занимании роли лидера чарта представители Billboard называют одним из самых длинных в истории.

За неделю в США продали 153 тысячи копий "Egypt Station", это второй результат в карьере Маккартни по продажам. Пластинка стала 17-м сольником экс-участника The Beatles и первым альбомом музыканта с 2013 года.

Вести.Ru
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