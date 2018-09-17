Пол Маккартни вперые за 36 лет занял первую строчку Billboard

Последний раз Маккартни оказывался на вершине чарта Billboard в 1982 году, вскоре после выпуска своего четвертого сольника "Tug of War". Пластинка продержалась на первом месте три недели.

Нынешний перерыв Маккартни в занимании роли лидера чарта представители Billboard называют одним из самых длинных в истории.

За неделю в США продали 153 тысячи копий "Egypt Station", это второй результат в карьере Маккартни по продажам. Пластинка стала 17-м сольником экс-участника The Beatles и первым альбомом музыканта с 2013 года.