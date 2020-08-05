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Пол Маккартни, который был одним из создателей рок-группы The Beatles, рассказал в беседе с британским GQ, что коллектив распался из-за семейной ссоры.
The Beatles nariai: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney ir George Harrison
The Beatles nariai: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney ir George Harrison
© AP / Scanpix

Музыкант признался, что продолжительное время переживал из-за того, что поклонники считали его виновным в распаде группы. По его словам, неправильно думать, будто участники The Beatles испытывали ненависть друг к другу на момент распада группы.

Как отметил Маккартни, сейчас он понимает, что члены коллектива были семьей, а в семьях иногда происходят ссоры.

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад случился после одной из таких ссор», — сказал Маккартни.

The Beatles была основана в 1960 году. Группа просуществовала до апреля 1970-го года. После распада коллектива музыканты начали сольные карьеры.

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