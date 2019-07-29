Поклонники поразились прозрачному комбинезону Веры Брежневой

«Ты понимаешь, тут такое дело… в двух словах не скажешь то, что накипело давно» - так озаглавила кадр сама Брежнева, которая посоветовала подписчикам тоже «не сдерживаться». Однако далеко не все готовы внять её призыву.

«Фигура наиотличнейшая...Но блин...Это же не стрип –бар» - прокомемнтировал один пользователей сети. «Мне кажется это уже немного слишком» - вторит ему другой подписчик. «Спамота» - коротко отрезал третий.

«Разделась бы уже полностью чего стесняться нельзя быть падшей на половину!» - призвал один из мужчин. Впрочем, многим облик поп-дивы все равно очень понравился.

Кстати, если смотреться, то можно заметить, что под комбинезоном Брежневой надет слитный белый купальник – артистка не такая уж «падшая», как показалось многим.