Поклонники поразились прозрачному комбинезону Веры Брежневой

«Ты понимаешь, тут такое дело… в двух словах не скажешь то, что накипело давно» - так озаглавила кадр сама Брежнева, которая посоветовала подписчикам тоже «не сдерживаться». Однако далеко не все готовы внять её призыву.
«Фигура наиотличнейшая...Но блин...Это же не стрип –бар» - прокомемнтировал один пользователей сети. «Мне кажется это уже немного слишком» - вторит ему другой подписчик. «Спамота» - коротко отрезал третий.
«Разделась бы уже полностью чего стесняться нельзя быть падшей на половину!» - призвал один из мужчин. Впрочем, многим облик поп-дивы все равно очень понравился.
Кстати, если смотреться, то можно заметить, что под комбинезоном Брежневой надет слитный белый купальник – артистка не такая уж «падшая», как показалось многим.
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