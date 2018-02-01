Поклонники обсуждают тело Рианны

О том, что Рианна прибавила в весе, таблоиды сообщают уже не впервые, однако на этот раз в горячие споры включились и фанаты, которые не могли не заметить изменений фигуры поп-звезды, подчеркнутые ее пикантным сценическим нарядом.

Часть поклонников полагают, что певице уже пора заняться собой и привести тело в порядок, другие же решили, что Рианна беременна. Правда, противники этой теории отмечают, что толстеть звезда начала не меньше года назад, а беременность длится девять месяцев.