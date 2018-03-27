Поклонники Кайли Миноуг разозлились на телеведущего из-за сексизма

Зрители сочли сексистскими и эйджистскими комментарии Стефановича во время интервью для программы "60 минут". Ведущий беседовал с певицей о ее новом альбоме под названием Golden, который поступит в продажу в апреле. Особенно поклонников возмутили комментарии Стефановича относительно сексуальности Миноуг. В частности, он назвал ее шорты в в клипе Spinning Around "теми самыми горячими-горячими шортами".

Ведущий также обсудил с гостьей ее неудавшиеся отношения с актером Джошуа Сассом. "Можете ли вы прекратить появляться с этими невероятно красивыми болванами?", — обратился к ней Стефанович. Та неловко рассмеялась, ответив "да".

Однако больше всего поклонников Кайли смутил финал интервью, когда ведущий затеял разговор о позитивном отношении к жизни. "У вас это хорошо получается. Очевидно, что вы сексуальная 50-летняя", — констатировал ведущий. "Ну, спасибо. Хм, да, я пытаюсь. Я не знаю, что сказать", — в замешательстве ответила Миноуг.

"Только мне кажется жутким и омерзительным, как Карл Стефанович беседует с Кайли Миноуг о ее душевной боли по поводу жениха, который так грязно с ней поступил? Он действительно живет в своем собственном женоненавистническом мире", — негодуют в Twitter пользователи.

"Бедная Кайли. Что за помоечное интевью", — пишут зрители, призывая отправить Стефановича в отставку.

Жители Австралии отмечают, что программа "60 минут" не первый раз демонстрирует сексуальную объективацию женщин. Так, недавно репортер Чарльз Уули назвал новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн "такой привлекательной".