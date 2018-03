Поклонники Кайли Миноуг разозлились на телеведущего из-за сексизма

Зрители сочли сексистскими и эйджистскими комментарии Стефановича во время интервью для программы "60 минут". Ведущий беседовал с певицей о ее новом альбоме под названием Golden, который поступит в продажу в апреле. Особенно поклонников возмутили комментарии Стефановича относительно сексуальности Миноуг. В частности, он назвал ее шорты в в клипе Spinning Around "теми самыми горячими-горячими шортами".

Ведущий также обсудил с гостьей ее неудавшиеся отношения с актером Джошуа Сассом. "Можете ли вы прекратить появляться с этими невероятно красивыми болванами?", — обратился к ней Стефанович. Та неловко рассмеялась, ответив "да".

Однако больше всего поклонников Кайли смутил финал интервью, когда ведущий затеял разговор о позитивном отношении к жизни. "У вас это хорошо получается. Очевидно, что вы сексуальная 50-летняя", — констатировал ведущий. "Ну, спасибо. Хм, да, я пытаюсь. Я не знаю, что сказать", — в замешательстве ответила Миноуг.

"Только мне кажется жутким и омерзительным, как Карл Стефанович беседует с Кайли Миноуг о ее душевной боли по поводу жениха, который так грязно с ней поступил? Он действительно живет в своем собственном женоненавистническом мире", — негодуют в Twitter пользователи.

"Бедная Кайли. Что за помоечное интевью", — пишут зрители, призывая отправить Стефановича в отставку.

Жители Австралии отмечают, что программа "60 минут" не первый раз демонстрирует сексуальную объективацию женщин. Так, недавно репортер Чарльз Уули назвал новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн "такой привлекательной".

Is it just me? or is it just creepy and disgusting that Karl Stefanovic is interviewing Kylie Minogue about her heartache over her fiancee doing the dirty on her and them breaking up! He really does live in his own misogynistic world🤢🤮@60Mins pic.twitter.com/9Xz2G3SBHG— Toby Jones (@Deadniceok) 25 марта 2018 г.