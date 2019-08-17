Показала, что под майкой: Ксения Собчак поделилась пикантной фотографией

Собчак отдыхала на яхте со своим женихом Константином Богомоловым. Тот во время прогулки сделал деликатный снимок, который телеведущая затем выложила в Instagram.

Если смотреть на фотографию невооруженным взглядом, может показаться, что телеведущая позирует с обнаженной грудью. Только при детальном рассмотрении или увеличении снимка можно заменить, что под просторной майкой у звезды топ телесного цвета.

Судя по всему, снимок получился не случайно — Собчак сознательно хотела сделать такую фотографию. "В руках ветер не удержать. Все увеличили фотку?" — поинтересовалась она у своих подписчиков.