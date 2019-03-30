Похороны Кита Флинта: почти как на концерте

Фанаты группы Prodigy из Британии и многих стран мира съехались в городок Брэйнтри в графстве Эссекс, чтобы попрощаться со своим кумиром Китом Флинтом. Местной полиции пришлось возвести барьеры, чтобы сдержать всех желающих попрощаться с музыкантом.
Keitho Flinto laidotuvės Esekse
© DELFI montažas

Флинт был обнаружен мертвым у себя дома 4 марта. Ему было 49 лет. Смерть шоумена никого не оставила равнодушным: даже в детском саду Брэйнтри в окне была вывешена трогательная аппликация, созданная малышами и посвященная Флинту.

Роб Райли, менеджер пивной "Кожаная фляжка", в знак памяти о музыканте вновь наливает посетителям эль "Поджигатель", названный так в честь знаменитого хита группы.

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Флинт был похоронен на местном кладбище после службы в церкви Святой Марии, на которой присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья Флинта.

Фанатов музыканта попросили не тревожить близких Флинта в это тяжелое для них время.

Флинт родился в Редбридже на северо-востоке Лондона, однако потом семья перебралась в Брэйнтри, где в 1990 году Кит Флинт вместе с Лиэмом Хаулеттом и Лироем Торнхиллом основал группу Prodigy.

В ноябре прошлого года вышел в свет их последний альбом No Tourists, а в мае должны были состояться их гастроли по Соединенным Штатам.

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