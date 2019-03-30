Флинт был обнаружен мертвым у себя дома 4 марта. Ему было 49 лет. Смерть шоумена никого не оставила равнодушным: даже в детском саду Брэйнтри в окне была вывешена трогательная аппликация, созданная малышами и посвященная Флинту.
Роб Райли, менеджер пивной "Кожаная фляжка", в знак памяти о музыканте вновь наливает посетителям эль "Поджигатель", названный так в честь знаменитого хита группы.
Флинт был похоронен на местном кладбище после службы в церкви Святой Марии, на которой присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья Флинта.
Фанатов музыканта попросили не тревожить близких Флинта в это тяжелое для них время.
Флинт родился в Редбридже на северо-востоке Лондона, однако потом семья перебралась в Брэйнтри, где в 1990 году Кит Флинт вместе с Лиэмом Хаулеттом и Лироем Торнхиллом основал группу Prodigy.
В ноябре прошлого года вышел в свет их последний альбом No Tourists, а в мае должны были состояться их гастроли по Соединенным Штатам.
Похороны Кита Флинта: почти как на концерте
Фанаты группы Prodigy из Британии и многих стран мира...
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