Об этом свидетельствуют фотографии, которые Андрей выкладывает в инстаграме.

На последних фотографиях, которые он опубликовал в своем аккаунте, он проводит время в компании эффектной блондинки по имени Любовь.

“Молодые, загорелые, красивые. Вот до чего доводит спорт. На вершине жизни”, — подписал Андрей фото с горнолыжного курорта.

Напомним, Андрей Бурдуков женился на Юлии Григорьевой-Аполлоновой в 2015 году, взял фамилию жены и стал полным тезкой солиста группы “Иванушки International”. До официального бракосочетания пара прожила вместе 15 лет. Юлия была на 17 лет старше возлюбленного.

A post shared by Appolonov jr 🔞🇷🇺 (@andreyallright) on Mar 2, 2018 at 8:02am PST

После смерти супруги Бурдукова обвинили в том, что он “пиарится” за счет имени жены.

“Серьезно?! У тебя умирает жена, а ты бежишь в инстаграм и пилишь об этом постик, не забыв упомянуть тренировочки и поставить хештэги? А хештэги — это, я так понимаю, чтобы лайков побольше собрать?.. Юле был 51 год. Два года назад она вышла замуж за какого-то парня, взявшего при регистрации брака ее громкую фамилию”, — заявила блогер Лена Миро.

A post shared by Appolonov jr 🔞🇷🇺 (@andreyallright) on Feb 27, 2018 at 8:40am PST

Бурдуков попробовал объянить свою реакцию на смерть жены, тем что находился в шоковом состоянии.

“Наверное, мой нордический характер и отлаженная работа ЦНС дали сбой. Только сейчас приходит полное осознание произошедшего. Я в диком ужасе, когда начинаю думать о Новом годе, не понимаю как, с кем и для чего это мне надо. Куда спрятаться и скрыться! Одновременно быть одному совсем невмоготу, как просыпаюсь, стараюсь окружать себя людьми — любыми, лишь бы были. Как только пауза — все, грусть, печаль и тоска накатывают со страшной силой! Кроме меня никто не поможет, а я не хочу. С кем поделиться и попросить помощи совсем не знаю”, — сообщил Бурдуков.

Надо отметить, что Юлия была очень близка со своим звездным братом, и ее уход стал настоящей трагедией для последнего. Чуть позже Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что после смерти близкой родственницы он пережил депрессию, которую пытался заглушить с помощью алкоголя и работы.