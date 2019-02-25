Ирина Аллегрова очень нервничает, когда зрители хотят запечатлеть ее выступление на память и достают мобильные телефоны. Несколько лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" певица даже прервала концерт, требуя, чтобы ее прекратили снимать даже журналисты, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.
На концерт в подмосковных Мытищах журналистов не звали – это был рядовой "чес", выражаясь на сленге звезд (у Ирины Аллегровой сейчас тур по городам, поселкам и селам Московской области, куда, помимо Мытищ, входят Раменское и Чехов). Но когда один из поклонников достал мобильник, чтобы на память снять выступление любимой артистки, грянул чудовищный скандал...
"Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах, – написал на своей странице в социальной сети Instagram фанат. – Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте. Якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу".
К несчастью для певицы, фанат оказался журналистом ведущих телеканалов – "Россия 24" и "Москва 24" Алексеем Калякиным. Он хорошо знает свои права и, очевидно, оставлять хамство и произвол бессовестных охранников "императрицы" безнаказанным не намерен. Тем более, что на концертах Мадонны, Милен Фармер и других мировых поп-див можно снимать без ограничений.
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