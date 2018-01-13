Подробности свадьбы Сергея Зверева

Сын знаменитого парикмахера Сергея Зверева стал героем очередного выпуска "Прямого эфира". Наследник эпатажного стилиста рассказал о трудных отношениях с отцом.
© RIA/Scanpix

Знаменитый родитель проигнорировал свадьбу сына: он не верит, что эти отношения могут продлиться долго. Кроме того, Сергей Зверев-младший уже давно живет своей жизнью в подмосковной Калуге. Как сообщает teleprogramma.pro он работает в гостинице, где получает 30 тысяч рублей. Поэтому и свадьба молодого человека была скромной. "Мы пришли в загс, подали заявление и – все. Сначала мы хотели просто расписаться и не делать никаких мальчишников и девичников. По-тихому. А потом все-таки решили устроить и сделали фотосессию себе на память", – рассказал Сергей.

Некоторые гости студии предположили, что это может быть причиной отказа Зверева-старшего присутствовать на свадьбе сына. Однако, за самопровозглашенного "короля гламура" вступилась его хорошая знакомая Лера Тувина. Она объяснила истинные мотивы знаменитого стилиста. Оказывается, Сергей поверил многочисленным слухам о прошлом жены сына.

"Сергей был против этой свадьбы. Перед первой свадьбой мы его предупреждали, что музыка будет играть недолго. Сейчас произойдет аналогичная ситуация. Сергею (Звереву-старшему) донесли, что у Юлии есть ребенок и он не слишком здоров. Сереж, ты готов взять на себя такую ответственность?.. Папа сейчас очень болен на почве того, как ты себя ведешь", – заявила Тувина молодому человеку.

Сергей Сергеевич не растерялся – он заявил, что даже если бы эти слухи оказались правдой, он бы все равно женился на Юлии. Зверев-младший постарался уверить публику, что принял бы тяжелобольного сына любимой как родного. Конечно, если бы он существовал на самом деле.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Состояние Олега Табакова ухудшилось

Самочувствие народного артиста СССР Олега Табакова,...

Подробности свадьбы Сергея Зверева

Сын знаменитого парикмахера Сергея Зверева стал героем...

Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов (3)

16-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы...

Рики Мартин объявил о браке со своим бойфрендом (9)

Известный пуэрториканский певец и актер Рики Мартин...

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании (5)

Актриса Регина Симонс обвинила звезду боевиков Стивена...

TOP новостей

Loreta Tručilauskaitė-Šlekienė

Попавшая под советский танк 13 января женщина: мне в глаза говорили, что я рассказываю сказки (404)

Фотомонтаж. Такую версию о фотографии, сделанной во...

Владимир Ярмоленко о событиях 13 января: ракетница против калашниковых, последнее причастие, "человек Ельцина" и вставшие БТРы (49)

Ночью 13 января 1991 года в задании Верховного Совета...

Поздравления глав государства: костры 13 января зажгли вечный огонь свободы (155)

По случаю памятного дня 13 января премьер-министр Литвы...

Шимашюс предлагает назвать сквер у посольства сквером Российской демократии (41)

Консерваторы предложили назвать именем убитого...

Литва уже не исчезает? В декабре иммиграция была выше эмиграции (151)

В декабре 2017 года из Литвы уехали 2835 человек, а...