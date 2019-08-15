Подпись Жанны Фриске в договоре с "Русфондом" назвали подделкой

Он рассказал, что обращался в суд, однако там не стали рассматривать его заявление о признании договора недействительным и отказались возбуждать уголовное дело по факту подделки. При этом, по словам адвоката, независимая экспертиза подтвердила, что подпись не принадлежит артистке и сильно отличается от той, что значится у нее в паспорте.

Нечаев подчеркнул, что отец исполнительницы Владимир Фриске никогда не был участником договора, однако был вынужден расплачиваться с "Русфондом". Как утверждает юрист, о том, что его дочери собирают деньги на лечение, мужчина узнал по телевизору, а документом занимался гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

"Русфонд" подал в суд на родных певицы в 2017 году. Фриске получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть неизрасходованные средства. При жизни артистки фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги. Документы, подтверждающие оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они предоставить не смогли.

2 августа стало известно, что родственники Фриске погасили долг перед "Русфондом".

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.