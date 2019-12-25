Подольская разделась назло Собчак

Артистка намекнула на недавний скандал вокруг телеведущей Ксении Собчак, которая осудила женщин "за 40" за публикацию откровенных фотографий.
"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - подписала фото Подольская, заодно попросив у мужа извинения за свою дерзость.
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Срочно выкладываю , пока мне не стукнуло 40👀 ... Вовка, прости 🙏🏻 ты единственный ❤️ #бесвребро
Собчак ранее раскритиковали многие россиянки, в том числе и ее вроде бы подруги из старшей возрастной категории. Дамы, привыкшие не скрывать своей красоты несмотря на ушедшую юностью, набросились на теледиву, обвиняя в ханжестве и напоминая, что и сама экс-кандидат в президенты России не раз публиковала более чем откровенные фото. Собчак, не скрывающая ошибок прошлого, объяснилась: в обнаженке ничего плохого не видит, но до поры до времени. И попросила: если она после 40-летнего юбилея позволит себе выложить обнаженную фотку, "пристрелить ее". Давняя подруга Светлана Бондарчук попросила девушку не превращаться в бабушку у подъезда, иначе "придется запастись патронами".
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