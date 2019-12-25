Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети эффектный снимок, на котором предстала не слишком одетой.
© RIA / Scanpix

Артистка намекнула на недавний скандал вокруг телеведущей Ксении Собчак, которая осудила женщин "за 40" за публикацию откровенных фотографий.

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - подписала фото Подольская, заодно попросив у мужа извинения за свою дерзость.

Собчак ранее раскритиковали многие россиянки, в том числе и ее вроде бы подруги из старшей возрастной категории. Дамы, привыкшие не скрывать своей красоты несмотря на ушедшую юностью, набросились на теледиву, обвиняя в ханжестве и напоминая, что и сама экс-кандидат в президенты России не раз публиковала более чем откровенные фото. Собчак, не скрывающая ошибок прошлого, объяснилась: в обнаженке ничего плохого не видит, но до поры до времени. И попросила: если она после 40-летнего юбилея позволит себе выложить обнаженную фотку, "пристрелить ее". Давняя подруга Светлана Бондарчук попросила девушку не превращаться в бабушку у подъезда, иначе "придется запастись патронами".

MK.ru

Знаменитости

Подольская разделась назло Собчак

Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети...

Галкин рассказал о ночи с проститутками (3)

Российский юморист и шоумен Максим Галкин дал...

Ходченкова рассказала о романе со Слепаковым (2)

Российская актриса Светлана Ходченкова в интервью...

Продюсер Пригожин отчитал Наргиз за слова о небезопасной "Рашке" (2)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко...

Бузову начали разыскивать приставы (1)

Российская телеведущая и поп-певица Ольга Бузова...

TOP новостей

Подарок, от которого теряешь дар речи: люди боятся даже признаться, что им подарили (41)

Духи, напоминающие пожилую женщину, неиспользованная...

Вильнюс, Каунас и Клайпеда потратили более 800 тысяч евро на рождественские украшения (33)

На рождественские украшения Вильнюс , Каунас и...

Аварии в праздники: основная причина - поведение водителей (3)

Технические ошибки при вождении, несоблюдение правил...

Что на самом деле происходит с ценами в Литве: за некоторые продукты мы платим на 50 процентов больше (21)

Хотя многим кажется, что цены в Литве растут по днями, а...

Ширинскене: этот Сейм не способен принять решение о написании фамилий (7)

Этот Сейм не способен принять решение о новом...