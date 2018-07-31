"А я тебя помню - это ты в меня стрелял!" - латышский актер Андрис Берзиньш шутливо наводит "пистолетик" на Адомайтиса. В ответ на непонимающий взгляд поясняет: в фильме "Мираж". Регимантас расплывается в улыбке: "Было дело!" Отметив свое 80-летие актер решительно оставил театр и кино и посвятил свою жизнь литовской природе. Тем не менее время от времени он нарушает свой покой.

- Почему вы решили все оставить? Вон, Зельдин до ста лет играл, Броневой — около того. По сравнению с ними вы — юноша!

- Просто почувствовал, что пора уходить, и все. Да я уже еле на ногах стоял, сколько можно вертеться-кружиться?! Решение принял элементарно — это как утром вставать и вечером ложиться.

- И чем теперь заполнена ваша жизнь?

- Ничем особенным. Живу в деревне, слушаю птиц, смотрю на природу, косули ко мне прибегают — красиво!

На фото: Владас Багдонас, Елена Лиопо, Регимантас Адомайтис.

- С бывшими коллегами по советскому кино тоже не общаетесь?

- Очень редко. Самая тесная связь у меня была с Караченцовым (актеры вместе играли в фильме "Трест, который лопнул"), но после трагедии он с трудом говорит. Вот и все.

- А с вашей прекрасной партнершей по фильму "Никто не хотел умирать" Вией Артмане общались? В этом году — 10 лет, как она от нас ушла.

- Нет, не общались. Я даже и не знал, когда она ушла.

- С Донатасом Банионисом вы точно общались…

- Это да! Когда мы с ним вместе шли, все к нему кидались, а на меня и не смотрели!

- Как вы отреагировали на историю с его разоблачением, как агента КГБ? Мало того что Путин объявил,мол, пошел в "чекисты" именно после просмотра фильма "Мёртвый сезон" с Банионисом в роли офицера разведки. Так и самого актера недавно посмертно уличили!

- Мне все это противно! Я даже в газету об этом написал. Туда ведь не только Донатас попал. Под обстрелом оказался и наш знаменитый дирижер Саулюс Сондецкис. У нас еще режиссеров за сексуальные домогательства привлекают — знаете как? (Дотрагивается до руки.) О, вы можете теперь подать на меня в суд!

- Не буду!

- Жаль. Я не понимаю, что это такое началось? Ну бывает, прикоснулся, щипнул — из-за этого режиссера Йонаса Вайткуса (главу Русского драмтеатра Литвы) сейчас отстранили от его студентов. Говорят, сексуальные домогательства. И у меня просто закипело от всего этого! Банионис, Сондецкис…

- Вы ведь тоже гастролировали за рубежом — наверняка и вам приходилось отмечаться?

- Да, и я ездил! И наверняка где-то что-то подписывал — и что сейчас из-за этого будем обзывать сотрудником КГБ?

- Почему так делают?

- Думаю, некоторые люди очень хотят показаться хорошими на таком фоне. О-очень хорошими. Противно все это! Не будем об этом.

Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс, Регимантас Адомайтис. DELFI.lv

На фото: великолепная троица из фильма "Мираж" - Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс, Регимантас Адомайтис.

- Тогда расскажите про сыновей — чем они сейчас занимаются. Вы ведь так патриотично их назвали в честь великих литовских князей!

- Да не думал я тогда о великости — просто так подобралось. Первый родился - великое событие. А кто у нас великий? Конечно, Витаутас! Назвали. Второй родился — вроде бы уже нехорошо обижать, если первый — князь. Назвали Гедиминасом. Ну а третьего, чтобы не обижать — королем назвали, Миндаугасом.

- И как они, соответствуют именам? Княжат?

- Работают. Тот, что король, занимается автомобилями. Если у вас машина сломается — приезжайте, он починит. Старший много учился, науками увлекался за границей, философией всякой — он у нас мозгует, ученый, то есть. Средний актером стал — как вся молодежь, уехал за границу, в Лондон.

- В Ковент-гардене?

- Нет, он там окна ставит лондонцам. Актер!