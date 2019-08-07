София Ротару начала свою карьеру в далеком 1962 году. Буквально с первого песенного конкурса, который певица выиграла, советская пресса прозвала ее «буковинским соловьем» за потрясающий диапазон голоса и тембр. Фото победительницы Республиканского фестиваля народных талантов разместили на обложке журнала «Украина», который читал весь Союз, и девушка проснулась знаменитой.
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Глядя на ее фотографии раннего периода, тяжело поверить в реальный возраст певицы. Хотя она убеждает, что никаких секретов красоты у нее нет.
— Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру, — рассказала она rbc.ua
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Спасибо Бельцы за столь тёплый приём ❤️
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Однако в интервью СМИ Ротару делилась своими зожными и уходовыми привычками. Женщина всю жизнь следит за питанием, старается не переедать, не употребляет соль и ест много овощей. Она много лет не ест после шести часов вечера и умывается минеральной водой, которую предварительно охлаждает в холодильнике.
Также певица много спит, причем засыпать София Михайловна предпочитает под классическую музыку. А среди физических упражнений любимыми певица называет работу на грядках.
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