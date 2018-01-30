Почему сын Сенчиной уехал в США?

Отношения с единственным наследником — личная трагедия Сенчиной. Ее сын Вячеслав уехал в Америку еще в молодости, что стало для певицы настоящим ударом. Об этом неожиданном поступке рассказал Леонид Агутин.
Сын Сенчиной уехал в США, мечтая стать популярным артистом. “Его прельстило, что там такие музыканты, ему хотелось с ними как-то пообщаться. Когда наши музыканты приезжают туда, они работают таксистами, переводчиками или кем-то еще либо, потому что те музыканты на пять голов бывают выше”, — заявил певец в беседе с журналистами телеканала НТВ.
В итоге Вячеслав переквалифицировался в страхового агента и начал заниматься недвижимостью. Сенчина очень тосковала по сыну и иногда приезжала к нему, но это не могло заменить полноценное общение.
Напомним, что Людмила Сенчина умерла 25 января. Она страдала от тяжелого заболевания: последние полтора года исполнительница боролась с раком поджелудочной железы.
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