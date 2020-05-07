По словам Граймс, X в имени — "неизвестная переменная", Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия", — объяснила певица.
Граймс добавила, что буква А в имени также означает Archangel, "ее любимую песню". Она не уточнила автора композиции.
В комментариях к посту Маск уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.
О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.
•X, the unknown variable ⚔️— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020
•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)
•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍
+
(A=Archangel, my favorite song)
(⚔️🐁 metal rat)
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом (54)
Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...
В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (34)
Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...
Почти миллион жителей Литвы получaт по 200 евро (58)
В четверг литовский парламент решил в августе...
Депутаты предлагают объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы (328)
В список памятных дней литовские депутаты предлагают...
Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (40)
По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...