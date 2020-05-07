aA
Певица Граймс (Клэр Буше) и глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвали своего сына X Æ A-12. Артистка объяснила значение имени в Twitter.
Elonas Muskas ir jo naujagimis sūnus /Foto: Reuters, Twitter
Elonas Muskas ir jo naujagimis sūnus /Foto: Reuters, Twitter

По словам Граймс, X в имени — "неизвестная переменная", Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия", — объяснила певица.

Граймс добавила, что буква А в имени также означает Archangel, "ее любимую песню". Она не уточнила автора композиции.

Статьи по теме:
Илон Маск написал в твиттере, что не дарил Лукашенко электромобиль  (5)
Илон Маск по-русски ответил на поздравление со стыковкой Dragon-2 с МКС  (16)

В комментариях к посту Маск уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом (54)

Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...

В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (34)

Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...

Почти миллион жителей Литвы получaт по 200 евро (58)

В четверг литовский парламент решил в августе...

Депутаты предлагают объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы (328)

В список памятных дней литовские депутаты предлагают...

Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (40)

По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...

|Maža didelių žinių kaina