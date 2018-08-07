В списке заявленных участников прошедшего недавно в Юрмале фестиваля Jūras pērle было имя Раймонда Паулса, однако зрители так и не увидели его на сцене - и были очень разочарованы, пишет DELFI Izklaide.
© DELFI.lv

Отмечается, что многие посетители купили билеты во многом именно из-за желания увидеть Маэстро, но среди многочисленных артистов именно Паулса не оказалось.

Сам он в разговоре с Privātā Dzīve пояснил, с организаторами фестиваля у него не было никакого договора, да и особого интереса к мероприятию, как заявил Паулс, тоже не было.

Не пришел на собственный 70-летний юбилей, который отмечали на фестивале в третий концертный день, и актер Ивар Калниньш, хотя день открытия фестиваля его можно было увидеть среди гостей. Как пояснили организаторы, отсутствие артиста в день его юбилея объясняется тем, что день рождения он хотел провести в кругу самых близких людей.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Почему Раймонд Паулс не пришел на фестиваль в Юрмале? (1)

В списке заявленных участников прошедшего недавно в...

Рэпер Дрейк для нового клипа заказал зубы, стоившее целое состояние

31-летний канадский рэпер Дрейк, заработавший по итогам...

Сестра Уитни Хьюстон прокомментировала обвинения в насилии над певицей

Двоюродная сестра певицы Уитни Хьюстон Дайон Уорвик...

Меган Маркл провела свой день рождения на свадьбе друзей мужа (1)

Свой первый день рождения в статусе супруги принца...

По стопам Киркорова и Шнура: Билан снял хулиганский клип про лихие 90-е и пьяные драки (4)

- Дима, ты женился? А на свадьбу, почему не позвал! —...

TOP новостей

Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов (12)

Согласно исследованию, средняя глобальная температура...

Безжалостная реальность: в некоторые здания мамам с колясками войти невозможно (8)

Жительница Вильнюса Индре недавно на своей странице в...

Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (30)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...

Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (20)

ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...

Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы (15)

Литовские власти и Католическая церковь пытаются...