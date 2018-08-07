Отмечается, что многие посетители купили билеты во многом именно из-за желания увидеть Маэстро, но среди многочисленных артистов именно Паулса не оказалось.
Сам он в разговоре с Privātā Dzīve пояснил, с организаторами фестиваля у него не было никакого договора, да и особого интереса к мероприятию, как заявил Паулс, тоже не было.
Не пришел на собственный 70-летний юбилей, который отмечали на фестивале в третий концертный день, и актер Ивар Калниньш, хотя день открытия фестиваля его можно было увидеть среди гостей. Как пояснили организаторы, отсутствие артиста в день его юбилея объясняется тем, что день рождения он хотел провести в кругу самых близких людей.
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