Почему люди не могут оставить в покое тяжелобольную Заворотнюк

По словам психолога Григория Никонова, у каждого читателя есть своя личная причина. Один радуется тому, что он здоров, пока более успешный и известный человек страдает от физической боли. Другой хочет разнообразить свою скучную жизнь скандальными новостями.

Наиболее распространенной причиной является внутренняя тяга к сопереживанию. "Кому-то приятно занимать сострадающую позиции (то есть сверху-вниз) по отношению к тем, кто раньше находился сверху, и они находят в этом своеобразное удовлетворение", – отметил специалист в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Григорий Никонов добавил, что сопереживать чужому горю гораздо проще, чем радоваться победам. "Сопереживание кому-то обеспечивается эмпатией, а это почти что организменная функция, тогда как сорадоваться сложнее, так как требует душевных усилий и великодушия", – подчеркнул психолог.

Но в то же время есть группа людей, которая искренне сочувствует знаменитым людям. Это связано с тем, что звезда ассоциируется у них с определенным периодом собственной жизни. "Кто-то сострадает любимым знаменитостям, потому что "это люди моей молодости" и они правда им сострадают, и переживают за них это совершенно добрый посыл", – заключил специалист.