Почему Филиппу Киркорову давно пора в черный список

По словам Манукяна, он поддерживает руководство детского лагеря "Олимпиец" в Новгородской области, которое внесло некоторые песни Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в черный список. "Дело в том, что та ролевая модель, которая в них заложена, очевидно несет вред подрастающему поколению и прививает ложные ценности", – считает эксперт.

"Мне кажется, что давно пора и на федеральном уровне внести эти песни в черный список, чтобы дети не слушали и не смотрели этот контент, который может в конечном итоге разрушить их психику", – прокомментировал Манукян. Он выразил надежду, что Киркоров вернется к исполнению "своих прекрасных лирических песен". "Ну а Бузовой, похоже, уже ничего не поможет. Буду рад, если она и вовсе завершит с певческой карьерой, в которой ей на мой взгляд изначально ничего не светило", – заключил Вадим Манукян.

Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающего информационного воздействия".

В черный список опасной, по мнению руководства лагеря, музыки, вошли артисты Филипп Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова. Под запретом оказались композиции, содержащие в названии такие слова, как "пьяный", "курим", "рэп", "давать", "играть" и другие. Также вето было наложено на песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл, намек на расовую или этническую дискриминацию.