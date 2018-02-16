Поклонники пока не готовы узнавать об однополой любви кумиров. Артисты вынуждены жить двойной жизнью.
N. Baskovas
© DELFI / Karolina Pansevič

Чем больше артист, тем больше слухов и сплетен ходит вокруг его имени. Вот и о Николае Баскове какой только ерунды не пишут. И ладно бы байки выдумывали журналисты – они часто пишут далекие от реальности сказки. А тут шоумен Рустам Солнцев в интервью "Экспресс-газете" заявил: "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия", а толку никакого!"

Спрашивается, как Солнцев об этом узнал. Свечку держал? Подобными вопросами справедливо озадачились читатели Dni.Ru: "Интересно, откуда Рустам знает о размерах члена?", "А откуда этому Солнцеву известен размер члена Малиновского? Тоже, небось, насладился", "У Солнцева в своих штанах пусто, вот он в чужих и шарит".

Не знаем, что там в штанах у Солнцева, но с Малиновским корреспондент Dni.Ru встречался – делал проникновенное, длинное, глубокое интервью. "Это все чушь страшная! Досужие выдумки, не более того!" – рассмеялся Алекс в ответ на вопрос о связи с "золотым голосом России". На журналистов, растиражировавших слова стремящегося к вечному хайпу Солнцева, он не обижается. "Меня ничего не задевает, потому что артист должен быть толстокожим, с хитином. Если на каждую плохую новость, подобную этой, обращать внимание, обижаться на байки, можно полезть в петлю", – подчеркнул Малиновский.

Известный промоутер, который не раз устраивал концерты звезд, в том числе Баскова, считает, что Солнцев мог и не соврать, сделав скандальное заявление. "Понимаете, у нас очень нетолерантное общество. Заявить открыто о гомосексуализме мало кто решатся, тем более если ты публичная персона. Тут же заплюют, забросают камнями, – пояснил Dni.Ru собеседник на условиях анонимности. – Как минимум каждый третий на эстраде предпочитает однополые отношения. И это всеми уважаемые, любимые народные и заслуженные. Сколько раз я видел мальчиков в их гримерках..."

"Называть имена не буду – я же не Алексей Панин, который совершил принудительный каминг-аут Максима Галкина, – продолжил промоутер. – Что касается Николая Баскова, я знаком с его бывшей женой, знаю и нынешнюю его девушку Викторию Лопыреву. Никогда не замечал его в компаниях молодых людей. Ему нечего скрывать от поклонников. Тем более нет повода скрывать то, чего у него и так нет, – любовника. Уверяю вас: Басков – мачо и женский сердцеед!"

Dni.ru
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