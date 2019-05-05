Победившая на "Голосе" дочь Алсу сделала заявление

По ее словам, победить было непросто. К тому же, она призналась, что это ее первый вокальный конкурс и она не могла привыкнуть, что ее судят.
"Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит... Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах", — отметила Дочь Алсу.
Она подчеркнула, что продолжит петь. В частности, она планирует в ближайшем будущем записать несколько своих песен.
Ранее сообщалось, что дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с "Голосом".
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