Победившая на "Голосе" дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь. Об этом сообщает сайт kp.ru.
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По ее словам, победить было непросто. К тому же, она призналась, что это ее первый вокальный конкурс и она не могла привыкнуть, что ее судят.

"Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит... Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах", — отметила Дочь Алсу.

Она подчеркнула, что продолжит петь. В частности, она планирует в ближайшем будущем записать несколько своих песен.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с "Голосом".

Gazeta.ru
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