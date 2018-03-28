Победительница "Евровидения" Джамала родила первенца

Для 34-летней победительницы «Евровидения-2016» и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова это первый ребенок. О рождении сына, которому дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир, Джамала сообщила в соцсетях. «Наш маленький принц. Моя лучшая песня».