Украинская певица Джамала 27 марта родила мальчика.
Для 34-летней победительницы «Евровидения-2016» и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова это первый ребенок. О рождении сына, которому дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир, Джамала сообщила в соцсетях. «Наш маленький принц. Моя лучшая песня».
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Победительница "Евровидения" Джамала родила первенца
Украинская певица Джамала 27 марта родила мальчика.
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