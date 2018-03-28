Победительница "Евровидения" Джамала родила первенца

Украинская певица Джамала 27 марта родила мальчика.
Jamala su mylimuoju
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Для 34-летней победительницы «Евровидения-2016» и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова это первый ребенок. О рождении сына, которому дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир, Джамала сообщила в соцсетях. «Наш маленький принц. Моя лучшая песня».

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