Его состояние ухудшилось в последние дни, артисту необходима пересадка сердца. Исполнитель находится первым в очереди на трансплантацию органа.
27-летний Сальвадор Собрал покорил зрителей и международное жюри конкурса не только своей песней Amor Pelos Dois, но и тем, что выступал, несмотря на тяжелый недуг — врожденный порок сердца. Трехминутный путь до основной сцены конкурса оказался Собралу не по силам, и он пел, стоя на небольшой площадке посреди зала.
"Знайте, что музыка — это не сиюминутное развлечение и не фейерверк", — сказал он, когда пришло время говорить речь. Впервые за 10 лет в конкурсе победила композиция не на английском языке. Впервые за долгое время зрители и жюри проголосовали за тихую красивую песню без каких-либо спецэффектов, а не за яркое шоу.
У 27-летнего Собрала врожденный порок сердца.
Победитель "Евровидения-2017" попал в реанимацию
Португальский певец Сальвадор Собрал попал в отделение...
Николай Басков познакомился с мамой Виктории Лопыревой (1)
Николай Басков и Виктория Лопырева совсем скоро станут...
Осин зовет Кельми к себе в наркологическую клинику (2)
Российский певец Евгений Осин, который был популярен в...
Фрэнк Заппа отправляется на гастроли в виде голограммы (1)
Фрэнк Заппа вновь собирается в турне спустя почти...
ФОТО: Памела Андерсон в облегающем черном трико восхитила публику (2)
Актриса и модель Памела Андерсон , которая отметила в...
TOP новостей
Глава Минобороны Литвы: состоялась симуляция нападения на все страны Балтии (37)
В недельных военных учениях "Запад - 2017" было...
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (133)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (7)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
Коалицию с "крестьянами" поддерживают 13 членов фракции ЛСДП в Cейме Литвы
Большая часть - тринадцать - членов фракции Литовской...
После несчастья предупреждают пешеходов: наступило опасное время (2)
Из года в год наблюдается неизменная тенденция – чаще...