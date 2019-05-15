После внутреннего аудита была исключена возможность ошибки или подтасовки результатов голосования.

Как передает kp.ru, во время голосования хакерских атак не было, а каждый телефонный номер голосующих был зарегистрирован.

Накрутка оказалась невозможной, поскольку СМС-сообщения были получены от нескольких настоящих российских операторов связи, после этого поступили реальные денежные средства.

Таким образом, победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, в справедливости которой сомневались поклонники шоу и многие звезды, оказалась честной.