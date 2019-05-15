Компания "СМС сервисы" огласила во вторник результаты проверки зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети".
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После внутреннего аудита была исключена возможность ошибки или подтасовки результатов голосования.

Как передает kp.ru, во время голосования хакерских атак не было, а каждый телефонный номер голосующих был зарегистрирован.

Накрутка оказалась невозможной, поскольку СМС-сообщения были получены от нескольких настоящих российских операторов связи, после этого поступили реальные денежные средства.

Таким образом, победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, в справедливости которой сомневались поклонники шоу и многие звезды, оказалась честной.

Газета.ру
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