После внутреннего аудита была исключена возможность ошибки или подтасовки результатов голосования.
Как передает kp.ru, во время голосования хакерских атак не было, а каждый телефонный номер голосующих был зарегистрирован.
Накрутка оказалась невозможной, поскольку СМС-сообщения были получены от нескольких настоящих российских операторов связи, после этого поступили реальные денежные средства.
Таким образом, победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, в справедливости которой сомневались поклонники шоу и многие звезды, оказалась честной.
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