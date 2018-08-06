“Обгрызенная” челка из 90-х, костюм (на два размера больше) того же времени.
В роли невесты певица Polina, с которой как раз Билан и записал дуэт “Пьяная любовь”.
Сотрудницу загса играет Лолита Милявская, а сельскую певицу, приглашенную на свадьбу, изобразила Наташа Королева. Плюс еще братья Запашные перевоплотились в “братков”. Ну и конечно же, пьяные драки, любовный треугольник, свадебный выкуп и дурацкие конкурсы тамады — все это собрал в своем ролике Александр Гудков, снявший недавно для Киркорова “Цвет настроения синий”. По юмору и по сюжету клип Билана, кстати, напоминает и “боевики” Шнура.
Ролик “Пьяная любовь” сняли аж на 9 минут. Видимо, удачных приколов получилось много, жалко было “резать”.
В день премьеры клип Димы сразу же возглавил тренды Ютуба и собрал более миллиона просмотров.
- Это, пожалуй, самые веселые съемки в моей жизни, мы сами не могли удержаться от смеха над нашим материалом все 3 дня! Там столько сюрпризов, столько крейзи-креатива! -говорит Билан.-Во время съемок я постоянно повторял, как себе сам завидую, что вот такая команда собралась. А актеры какие! С некоторыми героями как раз хотел познакомиться, посотрудничать… и вот это сбылось, все актуальное, острое — на одном квадратном метре! Для меня этот ролик — революционный шедевр. Интересно, как воспримут его зрители.
- Когда Дима предложил мне записать совместный дуэт, я и представить себе не могла, насколько авантюрным и необычным окажется клип! -говорит певица Polina.-За 3 дня съемок я, мне кажется, прожила все ощущения русской экзотики 90-х, которые упустила в силу того, что свою сознательную жизнь живу на западе. У меня были самые разные съемки клипов, но таких веселых — пожалуй, никогда. А количество талантливейших людей на сете! От энергии всех градус зашкаливал. Самое главное, что все так кайфовали от процесса, — это ни с чем не сравнимо! Очень надеюсь, что это передастся с экрана и заразит всех весельем.
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