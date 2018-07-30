Во время съёмок шоу Арнольд Шварценеггер и телеведущий телеканала CNBC Джей Лено переехали на танке лимузин, сообщает РБК.
Сначала актер показывает свой танк M47 американского производства. "Этот весит около 50 т. У него длина 28 футов (8 м), 11 футов в высоту (3,3 м) ", — рассказывает Шварценеггер. По его словам, М47 был построен специально для корейской войны, а потом его отдали австрийской армии. Шварценеггер рассказал, что он ездил на таком танке еще в Австрии, когда учился управлять в специальной школе этими боевыми машинами. Сейчас танк принадлежит ему, и он приводит иногда сюда школьников, и они могут бесплатно покататься с ним на танке.
Шварценеггер спросил Лено, хочет ли он что-нибудь разрушить, на что телеведущий сказал, что ему нравится разрушать, и тогда актер предложил разнести танком все, что они смогут найти.
Лено и Шварценеггер сели в танк, поехали по дороге и увидели лимузин. Телеведущий заметил, что эта машина перекрывает дорогу. Он и актер решили с этим что-то сделать. Шварценеггер, управляющий танком, направил боевую машину к лимузину, и он переехал его, вдавив в песок.
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