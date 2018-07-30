На днях Арнольд Шварценеггер стал участником американского шоу Make it с Джеем Лено. Приехал на съемки передачи актер на собственном танке M47 Patton II, который был доставлен специально для него из Южной Кореи. Танк весом около 50 тонн стал главным героем развлекательного шоу, сообщает eg.ru.
© Vida Press

Во время съёмок шоу Арнольд Шварценеггер и телеведущий телеканала CNBC Джей Лено переехали на танке лимузин, сообщает РБК.

Сначала актер показывает свой танк M47 американского производства. "Этот весит около 50 т. У него длина 28 футов (8 м), 11 футов в высоту (3,3 м) ", — рассказывает Шварценеггер. По его словам, М47 был построен специально для корейской войны, а потом его отдали австрийской армии. Шварценеггер рассказал, что он ездил на таком танке еще в Австрии, когда учился управлять в специальной школе этими боевыми машинами. Сейчас танк принадлежит ему, и он приводит иногда сюда школьников, и они могут бесплатно покататься с ним на танке.

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Шварценеггер спросил Лено, хочет ли он что-нибудь разрушить, на что телеведущий сказал, что ему нравится разрушать, и тогда актер предложил разнести танком все, что они смогут найти.

Лено и Шварценеггер сели в танк, поехали по дороге и увидели лимузин. Телеведущий заметил, что эта машина перекрывает дорогу. Он и актер решили с этим что-то сделать. Шварценеггер, управляющий танком, направил боевую машину к лимузину, и он переехал его, вдавив в песок.

РБК
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