Плохие новости: сестра Ольги Бузовой тоже запела

Анна Бузова — младшая сестра популярной российской поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой — тоже запела.
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В своем инстаграме Анна Бузова разместила фотографии из звукозаписывающей студии с интригующей подписью — #comingsoon.

«Я сама не думала, что когда-нибудь там буду. Новый проект, который сидит в моей голове. Он не дает мне спать, не дает мне есть… И хочется, и колется, но какая-то внутренняя паника», — написала Анна Бузова в инстаграме.

Анне Бузовой 31 год. Как и старшая сестра, посещала школу с углубленным изучением английского языка. Окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Сейчас владеет салоном красоты и магазином модной обуви, занимается продвижением дизайнерских марок Ольги Бузовой.

В 2006 году принимала участие в телепроекте «Дом-2», но ушла через месяц.

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