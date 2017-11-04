Громкое заявление сделал источник из близкого окружения артиста. По его мнению, Питт делал все для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Джоли, но ему это не удалось.

В мире просто не существует мужчины, который подошел бы знаменитой артистке. Питт считает, что Джоли очень властная женщина и буквально порабощает своих возлюбленных. Именно из-за этого любой ее брак обречен на провал, передает местное издание Hollywood Life.

Напомним, недавно стало известно, что Джоли собирается выйти замуж. Торжественная церемония пройдет на Камбодже.

Как писали Dni.Ru, у харизматичной артистки с кучей детей роман с неким 40-летним британским бизнесменом и филантропом. Влюбленные настолько тщательно скрывают свои отношения, что об этом до последнего времени не знал даже Брэд Питт.

Одна из самых красивых голливудских пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – заявила о разводе в сентябре прошлого года. Влюбленные поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.