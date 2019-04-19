Ссылаясь на источники, портал Radar Online сообщает, что после двух лет работы уволился пилот королевской семьи. Тот не вытерпел капризов герцогини и решил покинуть пост. Говорят, она относилась к нему как к «скромному водителю» и постоянно посылала его за странными закусками. «Выполнение подобных поручений не входило в его профессиональные обязанности и больше напоминало круглосуточную службу по доставке еды», — поделился источник, приближенный к дворцу.

Сейчас королевская семья уже ищет на его место замену: пилот должен в совершенстве владеть управлением вертолета Sikorsky S76 C, быть готовым к гибкому графику и длительным командировкам. Подходящему кандидату обещают зарплату в 105 тысяч долларов! Такие капризы можно объяснить беременностью. Уже через несколько недель на свет появится первенец 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри. Подготовка к родам идет полным ходом, а накануне супруги выпустили официальное заявление в связи с предстоящим рождением малыша.

«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которую они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, а пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу».

Собираем всё воедино: супруги не будут позировать фотографам на ступеньках около госпиталя. Меган не хочет соблюдать традицию, да и рожать в госпитале не собирается. Как сообщает издание Daily mail, вопреки слухам, Меган родит первенца дома, в их новой резиденции — Фрогмор-коттедже, куда они с Гарри переехали буквально на прошлой неделе. При этом, меры безопасности соблюдены — около резиденции будет дежурить карета скорой помощи, которая пробудет там еще день после появления ребенка на свет.

Впервые традицию позировать для фото после родов установила принцесса Диана, после чего ее подхватила и Кейт Миддлтон. Это отличная традиция, с помощью которой супруги рассказывают о поле ребенка и получают архивное фото. Источник сообщил, что Меган отказалась от традиции, ведь ей она просто не понравилась. «Меган хочет чтобы роды прошли спокойно, а после них остаться с малышом наедине, установить с ним контакт, а не беспокоиться об идеальной картинке для семейного архива», — рассказал источник.