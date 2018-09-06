В инстаграме также появилась фотография с хештегами #европа и #поехали, на которой девушка запечатлена в аэропорту "Шереметьево".
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#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали
Как заявил телеканалу "360" агент Самойловой, он не знает, чем вызвано заявление об отъезде. Он отметил, что девушка уже находится на борту самолета. Агент певицы предположил, что ее действия не связаны с политикой.
Самойлова представляла Россию на конкурсе "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне, но в финал ей выйти не удалось.
Представлять Россию на мероприятии Самойлова должна была еще в 2017 году. Тогда конкурс проходил в Киеве, а Украина запретила певице въезд из-за того, что она посещала Крым после присоединения полуострова к России.
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