Певица Валерия стала бабушкой

Молодыми родителями стали сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана Шульгина, свадьба которых прошла в августе 2020 года.
"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье", — написала Валерия.
Она также добавила, что "эта новогодняя ночь была поистине волшебной".
Позднее Лиана Шульгина в своем блоге рассказала, что появившуюся на свет дочку назвали Селин, как соединение начала имен супругов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: запрет на передвижение между муниципалитетами Литвы будет продлен до 31 января (86)
В воскресенье министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас...
Глава НЦОЗ: наибольшее количество неучтенных смертей было в декабре
Робертас Петрайтис, директор Национального центра...
Два сценария для Литвы на 2021 год: волна эмиграции и рост безработицы до 20% (160)
Директор Литовского центра социальных исследований...
Национальные меньшинства и новая власть: какие изменения ждут поляков, русских и белорусов Литвы? (671)
В ходе предвыборной гонки многие лидеры политических...
В Литве установлено 1239 новых случаев коронавируса, 27 человек умерли (8)
В воскресенье Департамент статистики Литвы публикует...