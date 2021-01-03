Певица Валерия стала бабушкой

Молодыми родителями стали сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана Шульгина, свадьба которых прошла в августе 2020 года.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье", — написала Валерия.

Она также добавила, что "эта новогодняя ночь была поистине волшебной".

Позднее Лиана Шульгина в своем блоге рассказала, что появившуюся на свет дочку назвали Селин, как соединение начала имен супругов.