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Американская певица Pink рассказала, что у нее и ее сына выявили коронавирус нового типа, но им удалось победить болезнь.
Dainininkė Pink
Dainininkė Pink
© AFP / Scanpix

Певица отметила, что пожертвовала миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меняя появились симптомы COVID-19. К счастью, наш лечащий врач имел доступ к тестам, и результаты показали положительный результат. Моя семья укрылась дома, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям нашего врача», - написала певица.

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Пару дней назад Pink снова протестировали, и на этот раз результаты оказались отрицательными.

Певица сообщила, что из выделенного ею миллиона на борьбу с коронавирусом по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы «поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой».

Исполнительница выразила благодарность всему медицинскому персоналу и напомнила всем людям, как важно оставаться дома на время пандемии коронавируса.

MK.ru
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