Певица Наташа Королева обнародовала гневное обращение к Зеленскому

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись, на которой ее бабушка обращается к властям с вопросом, какие преступления совершила Наталья Королева, раз ее не пускают на Украину.

По словам артистки, через неделю после записи этого видео ее 94-летняя бабушка скончалась.

"Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на Украину на 5 лет! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Через неделю ее не стало. Сегодня, в день Рождения бабушки я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких", - подписала пост Королева.

Обвинения, вынесенные в отношении меня 3 года назад судом,... выглядят абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю... колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!... Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону!", - добавила певица.

По ее словам, она уже направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой восстановить ей въезд на Родину. По мнению Наташи Королевой, нынешний глава государства способен своей волей отменить "позорный приговор", понимая всю абсурдность ситуации

"Верю и надеюсь, что... произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром", - резюмировала звезда эстрады.