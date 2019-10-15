Певица Наташа Королева обнародовала гневное обращение к Зеленскому

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись, на которой ее бабушка обращается к властям с вопросом, какие преступления совершила Наталья Королева, раз ее не пускают на Украину.
По словам артистки, через неделю после записи этого видео ее 94-летняя бабушка скончалась.
"Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на Украину на 5 лет! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Через неделю ее не стало. Сегодня, в день Рождения бабушки я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких", - подписала пост Королева.
Обвинения, вынесенные в отношении меня 3 года назад судом,... выглядят абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю... колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!... Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону!", - добавила певица.
По ее словам, она уже направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой восстановить ей въезд на Родину. По мнению Наташи Королевой, нынешний глава государства способен своей волей отменить "позорный приговор", понимая всю абсурдность ситуации
"Верю и надеюсь, что... произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром", - резюмировала звезда эстрады.
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Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
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