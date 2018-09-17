Певица Монеточка решила отменить концерт в Москве за полчаса до начала

Как сообщает телеграм-канал Super, организаторы концерта певицы Монеточки ( настоящее имя Елизавета Гырдымова), исполняющей песни собственного сочинения в жанре поп-рок и антифолк с элементами электронной музыки, сообщили об отмене ее концерта в Москве перед самым его началом.

Уточняется, что инициатором отмены выступления стала сама Монеточка. Она позвонила руководству ночного клуба Gipsy, где должна была выступать, за 30 минут до начала шоу и заявила о том, что не выйдет на сцену.

Представители Gipsy уже успокоили всех поклонников молодой исполнительницы, купивших билеты на ее концерт, что деньги за несостоявшийся концерт будут возвращены.

"Вынуждены вам сообщить, что певица Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам известным только ей одной!... Организаторы вечеринки гарантируют возврат билетов при обращении по месту приобретения", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике клуба в Instagram.

В клубе также уточнили, что выплатили Гырдымовой 1 млн. рублей в качестве аванса за выступление. Однако это не помешало девушке в последний момент передумать.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) объяснила отмену концерта в московском клубе Gipsy тем, что ей отказались принести жареного лебедя. Она записала видеообращение в Instagram Stories в понедельник, 17 сентября.

"У меня были свои причины. Начнем с того, что мне не принесли моего лебедя. Я захотела жареного лебедя и буквально за 15 минут до выхода на сцену узнаю, что не будет его. Ну не будет — и все! Делай, что хочешь", — пошутила певица, добавив, что затем попросила себе "небольшую прибавку к гонорару в виде нескольких десятков миллионов космических биткоинов".

В следующем видео Гырдымова назвала настоящую причину отмены концерта — организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления: "За сутки до выступления Gipsy сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить это выступление. Но за два часа до выступления они резко написали, что у них появилась возможность сделать все, как надо. Но было уже поздно".

"Мы не можем за два часа поменять все планы и подготовиться к выступлению, поэтому ничего не получилось. Но то, что они решили предупредить об этом всех за полчаса — это не моя вина. Это странно", — подчеркнула Монеточка.